للعام السابع على التوالى.. تجديد شهادة الأيزو 9001/2015 لجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قد أستقبل فريق المراجعين من شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة فى الفتـرة مــن 31 أكتوبر ـ 1 نوفمبر 2021 الجارى، إذ تأكد الفريق من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية وذلك بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات فى إدارات الجامعة المختلفة وتمت الموافقة على تجديد الشهادة للعام السابع على التوالى.



وقدم الدكتور قنصوه الشكر للجهاز الإدارى بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد فى الحفاظ على مكانة الجامعة وحصولها على تجديد شهادة الايزو، إذ أكد على أنهم الوقود الحقيقى لاستمرارها وتقدمها، وأشار إلى أن هذه النتيجة تعتبر تتويج لجهد الإداريين والعاملين بالجامعة.



كما قدم الشكر للجنة الفاحصة للجودة برئاسة المهندس عمرو الحلو واللجنة المصاحبه له، وقال أن كل منتسبى جامعة الإسكندرية يعملون كفريق عمل واحد يمثل الجامعة للوصول إلى تحقيق قفزة نوعية فى العمل والارتقاء بمكانة الجامعة، وأكد الدكتور قنصوه على أن جامعة الإسكندرية لديها فرصة كبيرة للنمو والتقدم والابداع حيث قامت بانشاء الجامعة الأهلية لجامعة الإسكندرية حيث سيبدأ العمل بها فى العام الأكاديمى القادم 2022، كما أكد على ضرورة بذل الجهد والتدريب والعمل والانتماء للجامعة لرفعها للمكانة التى تستحقها فهى جامعة لها تاريخ يجب الحفاظ عليه، حيث أن الجامعات والتعليم هى حجر الزاوية الرئيسى فى أى حضارة.



وقد سبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015 وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوه، والدكتور حسن عبد الله القائم بعمل أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد دسوقى القائم بعمل أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال كمال متولى المشرف على الإدارة وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة بنشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.



جدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 فى مايو 2015 وتم تجديد الشهادة لعامى 2016، 2017، وفى عام 2018 تم التحول للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015 والتى تم التجديد على أساسها هذا العام، بعد اشادة الجهة المانحة بمستوى التطبيق والتحسين المستمر.

حضر اللقاء الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.