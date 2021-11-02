جامعة عين شمس تحصد المركز الأول فى عدد المجلات المفهرسة بالكشاف العربى ARCI

جدة - نرمين السيد - حصلت جامعة عين شمس على المركز الأول فى أعلى عدد من المجلات المفهرسة فى الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية ARCI 2021، وذلك فى احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة فى النشر الدولى والتى نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى وبرعاية الناشر الدولى "Clarivate".





جاء ذلك بحضور ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ا.د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أ.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة.

وأعرب أ.د محمود المتينى عن سعادته بهذا التكريم، الذى يأتى فى إطار حرص وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم على تكريم المؤسسات التعليمية والباحثين الحاصلين على مراكز متقدمة فى النشر الدولى فى عدد من المجالات والتخصصات العلمية، مؤكدا أن جامعة عين شمس تشهد طفرة نوعية كبيرة فى الآونة الأخيرة من خلال تقلدها لمراكز متقدمة فى العديد من التصنيفات الدولية المعروفة سواء على مستوى الجامعات ككل أو على مستوى التخصصات العلمية، ممما يعكس كم الانتاج العلمى للجامعة المنشور دوليا فى مجلات مصنفة فى قاعدة بيانات Web of Science وغيرها من قواعد البيانات الدولية.

وأضاف أن جامعة عين شمس تشهد زيادة ملحوظة فى عدد الشراكات المتنوعة مع مؤسسات دولية مرموقة إلى جانب البرامج الجديدة والمتميزة التى أنشاتها الجامعة سواء بالمرحلة الجامعية أو بمرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى حصول الجامعة على خمس نجوم فى تصنيف منظمة QS، وكذلك تميز كليتى الطب والصيدلة.

وأكد أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تشهد زيادة مطردة فى عدد المجلات العلمية المفهرسة فى الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية بالاضافة إلى وجود عدد من مجلات الجامعة ذات معامل تأثير أعلى للنشر الدولى.

ويحرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على توفير كل سبل الدعم الكامل لكليات الجامعة من خلال التعاون المثمر مع بنك المعرفة المصرى، وتعديل قواعد ولائحة مكافات النشر الدولى بالجامعة لتحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر العلمى الدولى، كما شجعت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين بالجامعة على تصاعد معدلات وجودة النشر الدولى، تعظيم قيم المكافآت الممنوحة للناشرين نظير مجهوداتهم الدؤوبة فى نشر الأبحاث فى الدوريات العالمية المميزة خصوصا ذات معامل التأثير الأعلى والأهم ودون حد أقصى لعدد الأبحاث السنوية، هذا ما ظهر جليا فى عدد الأبحاث المنشورة دوليا.