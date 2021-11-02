/659302/أمام-العدالة-الحكم-في-قرار-منع-عائلة-الرئيس-الأسبق-محمد-حسني-مبارك-من-التصرف-في-أموالهم-الشخصية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ «الحكم في قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأولى جلسات محاكمة ممرض تحرش بسيدة بالعمرانية».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام.

قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

تصدر اليوم المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الحكم في قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال.

كانت الرقابة المالية تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات. وشمل منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.

محاكمة ممرض تحرش بسيدة وملامسة مناطق حساسة

تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة ممرض تحرش بسيدة وملامسة مناطق حساسة من جسدها خلال تلقيها العلاج.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغ من ربة منزل تدعي" ر. ح. ح" تبلغ من العمر 38 سنة، تتهم ممرضا بإحدى المستشفيات بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتهم يدعي" ح. ح.إ" يبلغ من العمر 25 سنة يعمل ممرضا بمستشفى خاصة، وأنه تم التحفظ على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، بسؤال المبلغة أكدت أنها كانت تسير بصحبة زوجها وأصيبت بحالة من الاختناق "ضيق في التنفس"، وذهبت للمستشفي التي يعمل بها المتهم، وبمجرد دخولها الطوارئ قام الموجودون بوضعها على سرير وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وتركها زوجها لعدة دقائق وذهب للاستفسار عن حالتها من الطبيب المسئول.

كما أنه في ذلك التوقيت حضر المتهم وقام بإغلاق الستارة الموضوعة حول السرير التي ترقد عليه، وفوجئت به يقوم بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها فصرخت، وتجمع الحاضرين، وأخبرتهم بما حدث، وتم التحفظ على الممرض وإبلاغ الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالت جهات التحقيق الممرض المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي حدّدت اليوم، أولى جلسات محاكمته فيما نُسب إليه.