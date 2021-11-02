موعد مباراة برشلونة ودينمو كييف بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة

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تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ودينمو كييف، الساعة العاشرة مساء، على ملعب أولمبيسكي الوطني الرياضي، في لقاء إياب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبث المباراة علة قناة بي إن سبورت اتش دي براميم تو، بتعليق صوتي خالد حدي.

نتيجة مباراة الذهاب:

ومن الجدير بالذكر أن لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين في دور المجمووعات بدوري أبطال أوروبا، نجح الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز بنتيجة هدف دون رد، على ملعب كامب نو.

ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وبنفيكا الوصيف بـ4 نقاط، فيما يقبع دينامو كييف في قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

قائمة برشلونة لمواجهة دينمو كييف:

وضمت قائمة برشلونة 23 لاعبا كالتالي: "تير شتيغن، سيرجينو ديست، رونالد أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، يوسف ديمير، نيتو، كوتينيو، كليمنت لينغليت، لوك دي يونغ، جوردي ألبا، فرينكي دي يونغ، أوسكار مينغويزا، صامويل أومتيتي، إريك غارسيا، إيناكي بينا، نكو، جافي، بالدي، ألفارو سانز".

مدرب برشلونة بعد رونالد كومان:

وأكد النادي في بيانه، أن سيرجي مدرب الفريق الثاني لبرشلونة سيتولى تدريب الفريق الأول وسيقود مران الفريق اليوم.

وأضاف البيان، أن خوان لابورتا رئيس النادي سيقدم سيرجي للاعبين في مران اليوم ويقود المؤتمر الصحفي غدًا استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس.

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، إقالة المدير الفني للفريق رونالد كومان، وذلك بعد الخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف.

وجاء رحيل رونالد كومان بعد الخسارة المفاجئة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري الإسباني.

وأصدر نادي برشلونة عبر موقعة الرسمي، تأكيدات رحيل رونالد كومان وعقب إجتماع الإدارة مع المدرب.

وقد نادي برشلونة الشكر للمدير الفني للفريق رونالد كومان على الفترة التي قضاها مع الفريق، وأن خوان لابورتا الرئيس أعلن القرار فور نهاية مباراة رايو فاييكانو.