الزمالك يكشف عن تفاصيل معسكر الفريق بالإمارات في فترة توقف الدوري

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كشف محمود حسام رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الزمالك في الإمارات تفاصيل معسكر القلعة البيضاء والمباريات التي سيخوضها الفريق الأبيض خلال فترة توقف الدوري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمود حسام لقناة "صدى البلد: "وقعنا العقود مع الزمالك وتم التأكيد رسميا على مواجهة بانزل السويسري في الخامس من يناير وبعد ذلك بثلاثة أيام ضد أندرلخت".

وواصل "المباراتان ستقامان في ملعب نادي الشارقة الرياضي وهناك اتفاق على إقامة مباراة ثالثة في الثالث من شهر يناير كذلك".

تفاصيل معسكر الزمالك بالإمارات

وأكمل "المباريات ستقام خلال فترة المسابقات المحلية في أوروبا ولحسن الحظ ستتواجد تلك الأندية بكامل نجومهم وهم من أندية المستوى الأول في أوروبا ويشاركون بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا".

وأردف "سيتواجد درع الدوري كذلك لإقامة احتفالية بتتويج الزمالك به مع جماهيره".

واختتم: "هناك أكثر من اختيار مثل فينورد الهولندي والهلال السوداني عرضنا عليه التواجد وكذلك ننتظر قرار نادي الشارقة بالتواجد في ظل انتظاره لجدول الدور الثاني من الدوري الإماراتي".

ويشارك بعض من لاعبي الزمالك مع المنتخب الأول، في بطولة الأمم الأفريقية، والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.

ووقعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عقدا مع إحدى شركات التسويق لإستضافة القلعة البيضاء، في معسكر بالإمارات خلال الفترة من ١ إلى ٩ يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه.

مباريات الزمالك الودية:

وتتخلل المعسكر ٣ مباريات ودية دولية للزمالك مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.

ومن المقرر أن تحتفل الشركة الراعية للمعسكر بالزمالك بطل الدوري المصري مع جماهير الزمالك في الإمارات.

موعد مباراة الزمالك والأهلي:

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.