ننشر أبرز تصريحات وزير الموارد المائية خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop26 «المشروعات الأحادية ستلحق أضرار جسيمة بدول المصب»

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تحدث وزير الموارد المائية، الدكتور عبد العاطي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop26، بشأن عددًا من الملفات التى تتعلق بمسألة المياه وسد النهضة الإثيوبي.

دوت الخليج

تصريحات وزير الموارد المائية خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop26

وأكد وزير الموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر من أكثر الدول التى تعانى من الجفاف والاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في العالم.

كما أشار إلى أنه من الضروري مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، وأيضًا عدم إدارة أى مشروعات بشكل أحادي.

وإليكم أبرز تصريحات وزير الموارد المائية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop26:-

- من الضرورى مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية

- أى مشروعات يتم إدارتها بشكل أحادى فى دول المنابع ستلحق أضرار جسيمة بدول المصب

- سد النهضة الأثيوبى يمكن أن يصبح نموذج للتعاون الإقليمى حال إحترام مبادىء القانون الدولى وتوقيع اتفاق قانونى عادل وملزم

- مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام ٢٠٢٢ (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية

- المياه عنصر رئيسي في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية

- مصر تُعد من أكثر الدول التى تعانى من الجفاف في العالم

- كميات الأمطار المتساقطة على مصر بحوالى ١ مليار متر مكعب سنويا فقط

- مصر قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار

- - تشغيل السد بين مصر والسودان وأثيوبيا بشكل يضمن توليد الكهرباء لأثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وضمان موارد المياه بالنسبة لمصر