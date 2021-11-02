/659311/تضامن-النواب-تناقش-إصدار-قانون-حقوق-المسنين--اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعها برئاسة النائب عبد الهادي القصبي لمناقشة لـ:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان اليوم

-استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين. - استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين، بالاشتراك مع مكاتب لجان: التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الاعلام والثقافة والاثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعيةكما تم توجيه الدعوة لوزارات: العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة - النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار -الطيران المدني – وزارة الاعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - والبنك المركزي).

اللجنة الدينية

وتناقش اللجنة الدينية برئاسة النائب علي جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي محمد علي الأمير، بشأن فرش مساجد مركز المنزلة والمطرية محافظة الدقهلية. - كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالمحسن عبدالعظيم، بشأن عدم توافر معهد أزهري ثانوي للفتيات بقرية صندفا مركز بني مزار محافظة المنيا.

لجنة الاعلام

مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من: • النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن إهمال وزارة الثقافة في قصر ثقافة روض الفرج بمحافظة القاهرة وعدم القيام برفع كفاءة القصر من البنية التحتية. • النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة بمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا حتى الآن بالرغم من توفير قطعة أرض من الوحدة المحلية.