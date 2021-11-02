/659318/أجواء-خريفية-تعرف-على-درجات-الحرارة-اليوم-فى-المحافظات

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس اليوم، لتحديد نوع الرداء والتوقيت المناسب للخروج، خاصة بالنسبة للعائلات الر اغبين فى التنزة.

دوت الخليج ويهتم الكثير من المواطنين بالبحث على موقع البحث جوجل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2021. ونرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات. ننشر درجات الحرارة فى المحافظات وإليكم فى التقرير التالى درجات الحرارة فى المحافظات:- القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19. السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20. جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة. درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 30 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 29 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 28 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 العظمى 28 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 29 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 29

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