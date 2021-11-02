/659319/وزارة-الإعلام-السورية-تعلن-وفاة-المطرب-صباح-فخري

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المطرب السوري الشهير صباح فخري، عن عمر يناهز 88 عام، اكنه لم يتم حتى الأن رصد سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد وفاة المطرب السوري صباح فخري

وجاء نبأ وفاة صباح فخري، على لسان وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين التي حرصت على نعيه في بيان رسمي لها، وأوضح نجله أنس فخري أن المطرب الكبير توفي وفاة طبيعية من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.

معلومات حول صباح فخري

ويعتبر صباح فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي وهوفنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وشغل صباح فخري عدة مناصب حيث انتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، كما حطم الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا طيلة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي

في سياق أخر، شهدت الساعات القليلة الماضية تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي وبدأ نجوم الفن في تداول صورها عبر صفحاتهم الرسمية بممواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، مطالبون لها بالدعاء، الأمر الذي استدعى الجمهور في ترقب حالتها وتفاصيل مرضها.

وكانت قد كشفت ابنتة سهير البابلي أنها متواجدة بالعناية المركزة من أجل محاولة السيطرة على الوضع الصحي الذي شهد تدههور في الفترة الأخيرة، في ظل معاناة الوالدة من غيبوبة سكر وبوادر جلطة.

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال