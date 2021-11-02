مفتى نيجيريا: دول العالم فى حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله

جدة - نرمين السيد - التقى وفد الأزهر الشريف خلال زيارته إلى جمهورية نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسينى مفتى نيجيريا، حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون العلمى بين الجانبين فى مجالات البحوث والإفتاء، ومجال تدريب الأئمة والوعاظ النيجيرين فى الأزهر الشريف.





وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفقا لبيان صحفى، إن اللقاء ناقش جهود الأزهر الشريف بمدن نيجيريا والدور الذى يقوم به على مستوى الجانب التعليمى فى المعاهد الأزهرية والتى تخضع لإشرافه فى الخارج، حيث يقوم الأزهر الشريف بإمداد تلك المعاهد بالمدرسين والكتب الدراسية والمناهج الأزهرية، التى تعمل على بيان سماحة الإسلام وترسيخ المنهج الوسطى للأزهر الشريف.

كما أكد الأمين العام خلال اللقاء على اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بهذا الدور وتوجيهاته المستمرة بأداء رسالة الأزهر العالمية على أكمل وجه وتقديم جميع أوجه الدعم العلمى، مشيرًا إلى الدور المهم الذى يبذله مبعوثو الأزهر الشريف فى نيجيريا، وما يتميزون به من قدر عالٍ من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطى الأزهرى الذى يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية الدينية والمذهبية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التى تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

فيما استعرض سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية استراتيجية الأزهر الشريف فى تعليم الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى خاصة فى تلك المعاهد الخارجية التى يقوم على التدريس بها مدرسون من الأزهر الشريف تم اختيارهم بعناية فائقة بما يحقق الدور المنشود لهم، وبما يخدم رسالة الأزهر العالمية.

كما أوضحت نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير الوافدين بالأزهر الشريف، أن ما يقوم به الأزهر لتعليم الطلاب الوافدين إلى قطاعاته التعليمية المختلفة داخل مصر وخارجها من خلال معاهده الخارجية يعكس عظمة هذه المؤسسة وتاريخها العريقة وهو ما يظهر جليّا فى تطوير المنظومة التعليمية بالأزهر وخاصة ما يتعلق بشئون الطلاب الوافدين من أجل تيسير العملية التعليمية لهم.

من جانبه أبدى مفتى نيجيريا اعتزازه وتقديره للجهود العالمية التى تقوم بها مؤسسة الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين بين الناس جميعًا، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدًا على حاجة دول العالم إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمى والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطى، ولبيان حقيقة الدين الإسلامى وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، فى ظل التحديات المعاصرة التى يعيشها العالم أجمع.