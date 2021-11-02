مدبولى: لقاءات الرئيس السيسى على هامش قمة المناخ تعكس مكانة مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ 26 COP، والتى تكتسب زخما واسعا من حيث اهتمام العالم بقضايا تغير المناخ، والإشارة إلى ضرورة وجود أجندة واضحة فى هذا الملف.





واستعرض مدبولى، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، أبرز أهداف قمة "26 COP" التى تضمنت تسريع العمل نحو أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، والعمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التى تتماشى مع الوصول إلى صفر بحلول منتصف القرن، إلى جانب تسريع المرحلة من خلال التشجيع على الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والعمل الجماعى من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخى، فضلا عن تسريع التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف المناخ.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اللقاءات التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة، وهو ما يعكس المكانة التى تتمتع بها مصر، مشيرا إلى إشادات عدد من المسؤولين بما تحققه مصر من تقدم فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ COP27 العام المقبل فى شرم الشيخ.

كما أشار خلال الاجتماع، إلى حضور فعاليات تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية، بمعرض "إكسبو 2020 دبى"، مثمنا كون هذه المرة الأولى التى يُنظم فيها معرض "اكسبو" فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وجميع الوزراء والمسؤولين، الذين ساهموا فى خروج الجناح المصرى بهذا المظهر المشرف، الذى أبرز الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل، ليصبح الجناح الأعلى إقبالا بين كل الأجنحة الموجودة بالمعرض، مؤكدا أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى، أيضا الاحتفال بيوم المدن العالمى، الذى احتضنته مدينة الأقصر، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال الاحتفال أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل إلهاما لكل دول العالم فى كيفية التصدى لإشكالية اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة، وأن مصر تضع ملف التنمية الحضرية فى مقدمة أجندتها التنموية، مع التشديد على أهمية أن نعمل معا من أجل تحفيز استدامة ومرونة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقات المتجددة.

وتوجه مدبولى، بالشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية، وكذلك مسؤولى منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، على اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث المهم، والتنظيم الجيد لهذه الفعالية، مشيرا إلى لقائه بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى للبرنامج، التى أبرزت ما تنجزه مصر، كما أشادت بفوز هيئة المجتمعات العمرانية بالجائزة التقديرية التى يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتى تعدُ واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم فى مجال التنمية الحضرية، لافتا إلى أن إقامة هذه الفعاليات يعكس قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات العالمية.