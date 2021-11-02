هيئة الدواء تضيف مواد جديدة لجدول المخدرات رقم 1

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لهيئة الدواء المصرية لإضافة مادة جديدة من المواد الفعالة التي تستخدم في صناعة عدد من الأدوية إلى جدول المخدرات رقم 1.
وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم 480 لسنة 2021، أنه بعد الإطلاع علي قوانين مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، والاطلاع على قانون انشاء هيئة الدواء، وعلى القرار الوزاري بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
وتقرر «مادة 1» تضاف «مادة 6- أحادي استيل المورفين» بأملاحها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت في جدول رقم (1) المحلق بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدارت وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
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