مايا مرسى تشارك في الفاعلية التي نظمتها كل من وزارة التعاون الدولي...

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس في الفاعلية التي نظمتها كل من وزارة التعاون الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، التي تضمنت توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لجميع الشركاء والوزارات المعنية في دعم جهود تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة والوكالة منذ إنشائه ، حيث ساهمت الوكالة في دعم تأسيس مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذي تم مأسسته في هيكل المجلس الحالي لضمان استدامة عمله، مشيرة إلى أن المركز له دور هام في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة بالإضافة إلى تأهيلها للدخول إلى سوق العمل.

واوضحت أن الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والوكالة تأتي في اطار محوري الحماية والتمكين الاقتصادي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة متقاطعا في ذلك مع محور التوعيه .

وأكدت أن المرأة المصرية لاتزال تواجه العديد من التحديات لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي.

واشارت ايضا الي دعم الوكالة الجهود في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ، من بينها دعم جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة الذي يقدم المساندة القانونية والنفسية للمرأة ، بالاضافة الي دعم الوكالة لبرنامج مدن أمنة ، كذلك تطوير مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة الناجيات من العنف .

وأضافت رئيسة القومي أن أحد أهم اولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة هو التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة ، مشيرة الي ان مصر اطلقت برنامج الشمول المالي الذي يعد من أكبر البرامج وأهمها التي تعمل علي تنفيذها الدولة حاليا ، مشيرة الي ان البرنامج يستهدف ادماج ٥٠٠ ألف امرأة داخل المنظومة .

وأختتمت دكتورة مايا قائلة " ان رسالتنا اليوم للفتاة والمرأة المصرية انه ما مستحيل يقف امامكم الان مع وجود إرادة سياسية واعية وحكيمة تدعم تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات"