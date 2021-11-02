نظام التوكاتسو أنواعه وأنشطته

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عمر شويل - جدة نظام التوكاتسو، نظام التوكاتسو التعليمي واحد من الأنظمة اليابانية التي تطبق على الطلاب في مراحل عمرية مبكرة من أجل التحسين من مهارات التعليم لديهم بالإضافة للعديد من المهارات الأخرى، ويحفز الطلاب على العمل الجماعي مع زملائهم حيث يتم عقد اجتماع في بداية اليوم وقبل انتهائه مع الأصدقاء في الفصل لمعرفة ما تم تحقيقه على مدار اليوم الدراسي، وأعلنت مصر أن هذا النظام الجديد سيتم العمل به عما قريب بعد تعاون بين مصر واليابان في الشراكة التعليمية.

نظام التوكاتسو الياباني الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم عن دراسته لنظام التوكاتسو الياباني من أجل تعزيز مهارات الطلاب في مراحل عمرهم المبكرة من أجل الوصول بهم لمستويات تعليمية أفضل، فهذا النظام الجديد يشجعهم على العمل التعاوني مع أصدقائهم في الفصل وتحفيز عملية التعلم لديهم حيث يتم عقد اجتماع صغير بين الطلاب في بداية اليوم ونهايته من أجل تحديد النقاط الجديدة المكتسبة ولذلك سيكون مدة اليوم الدراسي أطول على أن ينتهي في الثالثة والنصف عصرًا، حتى يكون هناك المزيد من الوقت من أجل تنفيذ الأنشطة المطلوبة من الطلاب في هذا النظام وسيزيد من ثقتهم بأنفسهم.

مع العلم أن هذا النظام تم العمل به مع بداية عام 2016 في حوالي اثنتا عشرة مدرسة في القاهرة ومع نهاية عام 2017 قامت الوزارة بالإعلان عن تطبيق النظام في عدد أكبر من المدارس حوالي 45 مدرسة.

أمثلة على نظام التوكاتسو الجديد

يقدم النظام الكثير من الأمثلة المختلفة على الأنشطة التي تسعى للتقدم بمهارات الطلاب مثل:

تنظيف الفصول المدرسية بصورة منتظمة.

توفير بعض الدروس لتعليم الطلاب.

مناقشة الفصل الدراسي مع الأصدقاء في الفصل.

توفير الورش الفنية المختلفة.

غسل اليدين بانتظام.

التعليم الغذائي.

حل المشاكل التي تتعلق بالدراسة.

حسن السلوك والحماية الذاتية.

تحديد أدوار مخصصة لكل طالب.

احترام غيرهم وأصدقائهم الكبار والصغار واحترام مشاعر الغير.

تحفيز الطلاب على المشاركة في نظافة الفصل.

التشجيع على العمل الجماعي.

أنواع نظام التوكاتسو المعروفة

هناك ثلاثة من نظام التوكاتسو المعروفة هي:

أنشطة لمجلس الطلاب

وهي التي تختص بتأسيس مجالس التلاميذ والتخطيط من أجل الأنشطة المطلوبة منهم وكيفية إدارتها والتعرف على طريقة التبادل الثقافي.

أنشطة الفصل

هي التي تتعلق بتكوين حياة الطلاب داخل الفصول والمدرسة في نفس الوقت للوصول إلى أقصى مستويات التعاون.

المناسبات المدرسية

الأنشطة التي تهدف إلى تنمية شعور الانتماء بداخل الطلاب سواء تجاه المدرسة أو أي شخص آخر.