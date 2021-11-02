رئيس الوزراء يؤكد أهمية حضور الرئيس السيسي الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26

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في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ 26 COP، والتي تكتسب زخماً واسعاً من حيث اهتمام العالم بقضايا تغير المناخ، والإشارة إلى ضرورة وجود أجندة واضحة في هذا الملف.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يؤكد أهمية حضور الرئيس السيسي الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة

واستعرض مدبولي أبرز أهداف قمة "26 COP" التي تضمنت تسريع العمل نحو أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والعمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي تتماشى مع الوصول إلى صفر بحلول منتصف القرن، إلى جانب تسريع المرحلة من خلال التشجيع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والعمل الجماعي من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي، فضلاً عن تسريع التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المناخ.

رئيس الوزراء: اللقاءات التي يجريها الرئيس تعكس المكانة التي تتمتع بها مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر، مشيراً إلى إشادات عدد من المسئولين بما تحققه مصر من تقدم في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ COP27 العام المقبل في شرم الشيخ.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى حضور فعاليات تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، مثمناً كون هذه المرة الأولى التي يُنظم فيها معرض "اكسبو" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.