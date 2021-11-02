/659326/رئيس-الوزراء-حياة-كريمة-تمثل-إلهاما-لكل-دول-العالم

تقدم رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وكافة الوزراء والمسئولين، الذين ساهموا في خروج الجناح المصري «إكسبو» بهذا المظهر المشرف، الذي أبرز الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل، ليصبح الجناح الأعلى إقبالاً بين كل الأجنحة الموجودة بالمعرض، مؤكداً أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص.

دوت الخليج

رئيس الوزراء: حياة كريمة تمثل إلهامًا لكل دول العالم

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً الاحتفال بيوم المدن العالمي، الذي احتضنته مدينة الأقصر، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال الاحتفال أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل إلهاماً لكل دول العالم في كيفية التصدي لإشكالية اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة، وأن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية، مع التشديد على أهمية أن نعمل معاً من أجل تحفيز استدامة ومرونة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقات المتجددة.

رئيس الوزراء يتوجه بالتقدير والشكر لوزارة التنمية المحلية

وتوجه مدبولي بالشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية، وكذا مسئولي منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، على اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث المهم، والتنظيم الجيد لهذه الفعالية، مشيراً إلى لقائه بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي للبرنامج، التي أبرزت ما تنجزه مصر، كما أشادت بفوز هيئة المجتمعات العمرانية بالجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعدُ واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم في مجال التنمية الحضرية، لافتأً إلى أن إقامة هذه الفعاليات يعكس قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات العالمية.