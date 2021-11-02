«السوري الرائع والإستثنائي»..كندا علوش تنعي الراحل صباح فخري

/659328/السوري-الرائع-والإستثنائيكندا-علوش-تنعي-الراحل-صباح-فخري

حرصت الفنانة كندا علوش على نعي المطرب السوري صباح فخري، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن عمرو ناهز 88 عاما بشكل مفاجأ.

دوت الخليج يرصد رسالة كندة علوش لصباح فخري بعد رحيله

نشرت كندا صورة للراحل صباح فخري، عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “وداعا صباح فخري، السوري الرائع والإستثنائي”.

كما كتب عبر تويتر، أيضا: “وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية، من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية، أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن".

وفاة السوري صباح فخري

هذا وجاء نبأ وفاة صباح فخري، على لسان وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين التي حرصت على نعيه في بيان رسمي لها، وأوضح نجله أنس فخري أن المطرب الكبير توفي وفاة طبيعية من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.

ويعتبر صباح فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي وهوفنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وشغل صباح فخري عدة مناصب حيث انتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، كما حطم الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا طيلة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

أعمال صباح فخري خلال مسيرته

وقدم الفنان الراحل صباح فخري الكثير من الأغنيات، حيث سجل ما يقرب من 160 لحنا ما بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال من أجل الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتظل هناك علامات فارقة في مشواره مثل الوادي الكبير مع المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وقدم أغنية نغم الأمس مع رفيق سبيعي وصباح الجزائري وقدم أسماء الله الحسنى مع عبد الرحمن آل رشي، منى واصف وزيناتي قدسية، وكان له إسهامات في الإذاعة من خلال مسلسل زرياب وقدم عددا من الأغنيات المعادة مثل «قدك المياس» و"قل للمليحة" وابعتلي جواب وغيرها.