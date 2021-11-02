/659329/مدافع-تشيلسي-يرشح-محمد-صلاح-لحصد-الكرة-الذهبية-على-قائد-فريقه

اقترب حفل الكرة الذهبية، يرى الكثيرون أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، بعدما سجل 15 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما اشاد بن تشيلويل مدافع تشيلسي عن الموسم الرائع الذي يقدمه الفرعون المصري محمد صلاح، مع ليفربول في مختلف البطولات.

ورد تشيلويل على سؤاله حول أحقية قائد منتخب مصر في التتويج بالكرة الذهبية قائلا: "محمد صلاح يحظى بموسم رائع، إنه لاعب عظيم".

تصريحات تشيلويل

وأضاف في مؤتمر صحفي "صلاح قدم أداءً مدهشا الشهر الماضي، لقد سجل بعض الأهداف الرائعة ولكن هناك بعض اللاعبين الرائعين في صفوف تشيلسي".

وأردف "عندما تنظر إلى جورجينيو الذي فاز بكل شيء تقريبا في العام الماضي، وهناك أيضا نجولو كانتي، والكثير من اللاعبين المميزين في تشيلسي".

وترشح 5 لاعبين من تشيلسي، بطل أوروبا، للفوز بالجائزة هم جورجينيو ونجولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو وميسون ماونت.