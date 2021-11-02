/659339/أسطورة-لن-تتكرر-نجوم-الفن-يشاركون-في-دفتر-عزاء-صباح-فخري

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المطرب السوري الشهير صباح فخري، عن عمر يناهز 88 عام.

دوت الخليج يرصد نعي نجوم الوسط الفني للراحل صباح فخري.

نجوم الفن يودعون صباح فخري

حرص نجوم الوسط الفني على توديع الراحل ونعي، وجاء على رأسهم الفنانة نسرين طافش، حيث نشرت صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: "السلام لروحك ملك الطرب والأصالة.. صباح فخري أسطورة لن تتكرر".

وودعته النجمة بشرى عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: "وداعًا صباح فخري".

فيما تقدمت الفنانة ديانا كروز بالعزاء للشعب السوري قائلة: "القلعة الحليبة الشامخة في ذمة الله، تعازيه الحار للشعب السوري والعربي بوفاة الفنان الكبير الأستاذ صباح فخري.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وزارة الإعلام السورية تعلن وفاة المطرب صباح فخري

وجاء نبأ وفاة صباح فخري، على لسان وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين التي حرصت على نعيه في بيان رسمي لها، وأوضح نجله أنس فخري أن المطرب الكبير توفي وفاة طبيعية من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.

معلومات حول صباح فخري

ويعتبر صباح فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي وهوفنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل.

وشغل صباح فخري عدة مناصب حيث انتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، كما حطم الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا طيلة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي

في سياق أخر، شهدت الساعات القليلة الماضية تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي وبدأ نجوم الفن في تداول صورها عبر صفحاتهم الرسمية بممواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، مطالبون لها بالدعاء، الأمر الذي استدعى الجمهور في ترقب حالتها وتفاصيل مرضها.

وكانت قد كشفت ابنتة سهير البابلي أنها متواجدة بالعناية المركزة من أجل محاولة السيطرة على الوضع الصحي الذي شهد تدههور في الفترة الأخيرة، في ظل معاناة الوالدة من غيبوبة سكر وبوادر جلطة.

وتعتبر الفنانة سهير البابلي من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال