/659344/على-هامش-قمة-تغير-المناخ-هالة-أبو-السعد-الرئيس-السيسي-يدعم-القارة-السمراء-منذ-تولى-مقاليد-الحكم

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة مالمتوسطة بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، فضلا عن الرسائل الذي بعثها الرئيس السيسي خلال كلمته في القمة.

دوت الخليج

هالة أبو السعد: الرئيس السيسي يدعم القارة السمراء منذ تولى مقاليد الحكم

وأكدت أبو السعد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعتبر من أولى الدول التي تطالب بدعم الدول الإفريقية والنامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ أجندة قمة غلاسكو "كوب 26"، باعتبار إفريقيا المتضرر الأول من هذه الظاهرة رغم مساهمتها الضئيلة في حدوثها، وهذا الأمر ليس مدهشًا على الإطلاق خاصة وأنه منذ أن تولى السيد الرئيس السيسي حكم البلاد وهو يسعي دائمًا لمساندة شعوب القارة السمراء.

هالة أبو السعد: مصر تسعي إلى إطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف مع تغير المناخ

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن مصر تسعي خلال قمة "كوب 26" إلى إطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف مع تغير المناخ، والتي تهدف بشكل أساسي في تمكين الدول الإفريقية من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من آثار المناخ، لافتة إلى أن قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ يعتبر جرس إنذار للكوارث التي ستحدث خلال السنوات المقبلة.