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صور.. دعم منظومة النظافة بالخانكة وقليوب بمعدات تكلفتها 3 ملايين جنيه

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مصطفى فراج 2021-11-02 13:09 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل مكنستين شفط أتربة والتى ورَّدتها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 3 ملايين و200 ألف جنيه لمدن الخانكة وقليوب ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك للمساهمة فى الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، لمعدات النظافة الجديدة بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والادارية.


وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فورا مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة فى تحسين مستوى النظافة.

محافظ القليوبية


وأكد الهجان أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة فى رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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