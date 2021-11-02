صور.. دعم منظومة النظافة بالخانكة وقليوب بمعدات تكلفتها 3 ملايين جنيه

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جاء ذلك خلال متابعة محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، لمعدات النظافة الجديدة بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والادارية.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فورا مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة فى تحسين مستوى النظافة.
وأكد الهجان أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة فى رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
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