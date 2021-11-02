الرئيس السيسي يلتقط صور تذكارية مع الجالية المصرية فى اسكتلندا.. ورئيس الوزراء: لن يُسمح بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى عمله بعد 15 نوفمبر الجارى «ملف»

/659366/الرئيس-السيسي-يلتقط-صور-تذكارية-مع-الجالية-المصرية-فى-اسكتلندا-ورئيس-الوزراء-لن-يسمح-بدخول-أى-موظف-لم-يتلق-اللقاح-إلى-عمله-بعد-15-نوفمبر-الجارى-ملف

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أمام مقر اقامة لتبادل التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في اسكتلندا.

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هذا وكان الرئيس السيسي، قد تحدث أمس الاثنين، خلال القمة 26 للأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنمويًا مستدام، يأتى تغير المناخ والتكيف مع أثره فى القلب منه، ويهدف للوصول إلى المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025 و100% 2030".

وفى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة على أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات على أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع.

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رئيس الوزراء: لن يٌسمح لأى مواطن الدخول إلى أى منشأة حكومية إلا بعد حصوله على لقاح كورونا

كما أشار إلى أنه قد تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مؤشرات وضع الإصابات والوفيات الاسبوعي عالمياً وفقا لاخر تقرير وبائى لفيروس كورونا صادر من منظمة الصحة العالمية فى ٣١ أكتوبر الماضى، لفتت إلى أن نسبة التغير فى عدد الإصابات على المستوى العالمى وصلت إلى 1.6%، وفى الوفيات وصلت إلى 1.8%، كما أورد التقرير حصراً بالدول التى سجلت معدلات مرتفعة فى حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار خلال العرض إلى الموقف الحالى لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن عدد المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 424 مستشفى سواء كانت تابعة لوزارة الصحة، أو الجامعية منها، حيث تضم تلك المستشفيات 21468 سريرا داخليا، و5749 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2517 جهاز تنفس صناعى، موضحاً فى هذا الصدد نسب الإشغال داخل هذه المستشفيات والأماكن الشاغرة على مستوى الجمهورية.