خاص.. يحيى الكومي يتفق مع ميدو لتدريب الإسماعيلي.. هل يقبل العالمي العودة للتدريب أم الاستمرار في العمل الإعلامي؟

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رحل طلعت يوسف، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن تدريب الفريق وذلك بسبب حديث يحيى الكومي، رئيس النادي عبر وسائل الإعلام، أن نتائج الفريق غير جيدة والأفضل في هذه المرحلة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومازال يحيى الكومي رئيس قلعة الدراويش، يبحث عن مدير فني جديد للفريق يدير المرحلة القادمة، وكانت هناك مفاوضات مع «بابا فاسيليو» مدرب وادي دجلة الأسبق، ومازالت المفاوضات جارية حتى الأن.

وعلم موقع دوت الخليج أن يحيى الكومي فتح خطوط الإتصال مع أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق من أجل قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

ولم يحسم أحمد حسام ميدو قرار الموافقة على تدريب الإسماعيلي حتى الأن، خاصة أنه مهتم بالعمل الإعلامي خلال الفترة الحالية ويقدم نجاحات كبيرة.

يحيى الكومي

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أعلن أن أحمد حسام ميدو مطلب جماهيري وذلك بعد رحيل طلعت يوسف.

ويبحث الإسماعيلي عن مدرب جديد يقود المرحلة القادمة، وذلك بعد رحيل طلعت يوسف عن تدريب الفريق، وأعلن ذلك عبر وسائل الإعلام.

طلعت يوسف يرفض تصريحات يحيى الكومي ويعلن رحيله عن الإسماعيلي.. ويكشف تطورات إصابته بفيروس كورونا

أكد طلعت يوسف المدير الفني السابق للإسماعيلي، أنه يرفض تصريحات يحيى الكومي رئيس المجلس الجديد عنه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لم أتوقع أن يتجاوز الكومي في حقي على شاشات التليفزيون وكنت أنتظر منه أن يتحدث معي ولكن لن أقبل حديثة نهائيا".

أحمد حسام ميدو

وزاد "أعاني بسبب فيروس كورونا، والفحوصات الأخيرة غير مطمئنة ولم أتابع الفريق بشكل جيد خلال الفترة الماضية بسبب فترة مرضي والحاله صعبة للغاية".

وواصل "ردي على يحيى الكومي أن علاقتي بالنادي انتهت بالفعل فور حديثة ولن أقبلة وهذه هي شخصيتة ولن يعرف أن يتعامل معي".

طلعت يوسف يرفض تصريحات يحيى الكومي

واختتم "من الصعب الوقوف أمام اللاعبين بد تصريحات يحيى الكومي، ولدينا مستحقات متأخرة لم يتم الحديث عنها، ومن الصعب التحدث فيها حبا في جماهير الإسماعيلي، وكنت سأحترمه إذا تواصل معي شخصيا فوز الفوز برئاسة الإسماعيلي".