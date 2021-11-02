/659349/نورا-علي-كلمة-الرئيس-السيسى-على-هامش-قمة-التغير-المناخي-تاريخيــة-وحملت-رسائل-هامة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو " هامة للغاية " في ضوء الدور المحورى الهام الذي تقوم به مصر في كافة القضايا الإقليمية والدولية في إطار مفاوضات تغير المناخ ، مؤكدة أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى أعطت أكبر اهتمام خلال السنوات الماضية بقضايا المناخ عن طريق وزارة البيئة ووضعته فى مقدمة أولوياتها.

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي على مشاركة السيسي فى قمة جلاسجو

قمة جلاسجو

وأضافت النائبة نورا على ، أن مشاركة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في قمة تغير المناخ لها أهمية كبرى وتعكس مكانة مصر لأنها تعد المدافع الأول عن المنطقة العربية والقارة الإفريقية، لما لها من ثقل سياسي واقتصادي ودبلوماسي ، إضافة إلى أن مشاركتها تأتي في ضوء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، وتطلعها لاستضافة القمة العالمية لتغير المناخ في 2022.

التغيير المناخي

وأكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش قمة التغير المناخي " تاريخيـة " وكانت واضحة وتناولت قضايا هامة وأظهرت بوضوح ما تعانيه المنطقة والدول النامية ، حيث أنها ركزت على المشروعات القومية التي قامت بها مصر لمواجهة آثار التغير المناخي، المتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف، بالإضافة أن كلمة الرئيس حملت عدد من الرسائل الهامة منها ، نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر باسم القارة الإفريقية ، واثقون من أن نتائج قمة المناخ ستعبر عن التزامنا السياسي تجاه التغير المناخي ، والقارة الإفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة التغير المناخي ، ونعى حجم التحديات التي تواجهها الدول النامية في مواجهة التغير المناخي ، ونعمل على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والسيارات الكهربائية .