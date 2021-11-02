حازم حسني رئيساً لـ اتحاد الرماية للمرة الثالثة على التوالي

/659350/حازم-حسني-رئيسا-لـ-اتحاد-الرماية-للمرة-الثالثة-على-التوالي

نجح اللواء حازم حسني، من حسم مقعد رئيس الاتحاد المصري للرماية للدورة الثالثة على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء، بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحافظ “حسني”، على مقعد رئيس الاتحاد بعدما نال 15 صوتا من الأندية الأعضاء في الاتحاد المصري للرماية، مقابل 4 أصوات لمنافسه محمد عزمي محيلبة.

وفاز بمقاعد العضوية كل من: السيد مخيمر، عبد الرازق محمد، أحمد تامر، عماد عليش، خالد البهتيمي، خالد إبراهيم العقاد وإسلام علي.

النصاب القانوني

وشهدت الجمعية العمومية حضورا مكثفا، إذ حضر 19 ممثلا عن الأندية صاحبة الحق في التصويت، ليكتمل النصاب القانوني لإجراء الانتخابات من أجل اختيار مجلس جديد يدير الاتحاد لفترة انتخابية جديدة من 2021 وحتى 2024.

تصريحات حازم حسني

وأعرب حازم حسني، عن سعادته بثقة الجمعية العمومية في شخصه وأعضاء المجلس الجديد، مؤكدا أن الانتخابات أجريت في أجواء هادئة سادها الود والاحترام بين جميع المنافسين كعادة أسرة اتحاد الرماية.

وأشار حسني، إلى أن الفترة المقبلة ستكون امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد على مدار السنوات الأخيرة من خلال إعداد أجيال جديدة تحافظ على زعامة مصر لعرش اللعبة على المستوى القاري والعربي، وتأهيل أبطال للمنافسة على أكبر البطولات العالمية والدورات الأولمبية.

مسيرة اتحاد الرماية

وأضاف سنركز أيضا على استكمال مسيرتنا في استضافة كبرى الأحداث العالمية والبطولات على الأراضي المصرية، والتي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى المنافسة والتنظيم وكان آخرها استضافة بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي أقيمت في ميدان الرماية الجديد بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ونالت مصر بعدها إشادة كبيرة.

وشهدت رياضة الرماية مؤخرا، حصول مصر على 30 ميدالية متنوعة في بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، منها 8 ميداليات في منافسات الفردي ببطولة العالم الأمر الذي عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية.