«مياه مجهولة المصدر».. غرق منزل الفنانة هاجر الشرنوبي

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تعرض منزل الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي للغرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون العلم بمصدر تسرب المياه.
تحا مصر يرصد تفاصيل غرق منزل الفنانة هاجر الشرنوبي.
هاجر الشرنوبي تكشف عن غرق منزلها
أعلنت الشرنوبي عن تعرض منزلها للغرق من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: "راجعه من التصوير الفجر مش شايفة، بفتح باب البيت لقيت بيتي كله غرق.. لا حول ولا قوه إلا بالله".
من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي، منذ أشهر، بخطوبتها بشكل رسمي على أحمد الجابري مدير استديوهات فنية وسط حضور العائلة.
خطوبة هاجر الشرنوبي
أعلنت الشرنوبي خطبتها من أحمد الجابري، من خلال نشرها صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بالخطوبة، وعلقت عليها قائلة: "خطوبة".
هاجر الشرنوبي بحكاية بيت عز
وعرض مؤخرًا لهاجر الشرنوبي «بيت عز» أولى حكايات مسلسل «إلا أنا 2»، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.
مسلسل «إلا أنا» فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.
هاجر الشرنوبي تتألق في دراما رمضان 2021
وشاركت الفنانة هاجر الشرنوبي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسلين هما مسلسل «كوفيد 25» من بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، راندا البحيري، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أميرة العايدي، إسلام جمال، وغيرهم من نجوم الفن، ومن تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.
ومسلسل «هجمة مرتدة»، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل
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