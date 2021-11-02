/659352/قرار-جديد-من-المحكمة-الاقتصادية-بشأن-علاء-وجمال-مبارك-وزوجتيهما

رفعت المحكمة الاقتصادية، اليوم، رفع قرار أمر المنع عن علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وسمحت لهم بالتصرف في أموالهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفع قرار أمر المنع عن علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وسمحت لهم بالتصرف في أموالهم.

وكانت تلقت الرقابة المالية، إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا، بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

قرار جديد من المحكمة الاقتصادية بشأن علاء وجمال مبارك وزوجتيهما

وفي سياق أخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، فى حادث مروري، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأتضح وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج بسبب السرعة الزائدة، تم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.