/659353/الرئيس-السيسي-يتوقف-أمام-مقر-إقامته-لتبادل-التحية-مع-المواطنين-من-الجالية-المصرية-في-اسكتلندا-صور

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أمام مقر اقامة لتبادل التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في اسكتلندا.

هذا وكان الرئيس السيسي، قد تحدث أمس الاثنين، خلال القمة 26 للأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنمويًا مستدام، يأتى تغير المناخ والتكيف مع أثره فى القلب منه، ويهدف للوصول إلى المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025 و100% 2030".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة فى مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول عام 2035، بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع فى شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلًا عن إنشاء المدن الذكية وغيرها من الأمور.