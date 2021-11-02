/659356/27-ديسمبر-تأجيل-محاكمة-الفنان-أحمد-آدم-في-اتهامه-بالتهرب-الضريبي

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب الضريبي من دفع 300 ألف جنيه للضرائب لـ جلسة 27 ديسمبر المقبل، وذلك لتسلم تقرير الخبراء عن تصالح الفنان أحمد آدم مع مصلحة الضرائب بتسديد المبالغ المستحقة عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب الضريبي من دفع 300 ألف جنيه للضرائب لـ جلسة 27 ديسمبر المقبل.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين

وفي سياق أخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، اليوم، مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، فى حادث مروري، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام نزلة حسين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأتضح وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج بسبب السرعة الزائدة، تم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.