/659359/محافظ-البحيرة-تدعيم-القطاع-الصحي-بقيمه-3-مليار-و300-مليون-جنيه-بالمحافظة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية والتي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً إلى خطة الدولة لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة خاصة فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتنفيذ المبادرات الرئاسية

محافظ البحيرة :تدعيم القطاع الصحي بقيمه 3 مليار و300 مليون جنيه بالمحافظة

وصرح اللواء هشام آمنة أن الدولة قامت بتدعيم القطاع الصحي بالبحيرة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 بقيمه إجمالية بلغت 3 مليار و300 مليون جنيه عبارة عن تنفيذ عدد 76 مشروع في قطاع الصحة بلغت تكاليفها الإجمالية 2 مليار جنيه (53 مشروع تم الإنتهاء منها بتكلفة مليار و600 مليون جنيه و23 مشروع جاري العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه)

بالإضافة إلى تنفيذ عدد 8 مبادرات رئاسية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاد منها 6 مليون و200 ألف مواطن كان أبرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة علاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة والخطة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وعمل مسح فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية واخيرا برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

وصرف امصال و علاج على نفقه الدوله بتكلفة مليار جنية، تفعيل دور المشاركات المجتمعية بالمستشفيات والتى تمثلت فى توفير ادويه و إنشاء مباني وتوريد مستلزمات وأجهزة طبية بتكلفة إجمالية بلغت 301 مليون جنية .

محافظ البحيرة :تدعيم القطاع الصحي بقيمه 3 مليار و300 مليون جنيه بالمحافظة

هذا ويؤكد محافظ البحيرة على أن قطاع الصحة يلقى دعماً ورعاية من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى قام خلال الفترة القليلة الماضية وعبر الفيديو كونفرانس بإفتتاح المعهد الطبي القومي بدمنهور وهو من أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة، والمستشفى العسكرى بدمنهور بتكلفة تجاوزت المليار جنيه

كما تم وضع حجر الأساس لمبنى مستشفى الجامعة وكلية الطب بجامعة دمنهور على مساحة 4500م بتكلفة تتجاوز مليار و250 مليون جنية

هذا ويتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واجهزتها التنفيذية وكافه أبناء المحافظة بخالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس لدعمه ورعايته المستمر للمحافظة فى كافة المجالات وحرصه على تأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.