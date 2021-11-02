على طريقتها الخاصة.. درة تحتفل بعيد زواجها الأول

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احتفلت الفنانة التونسية درة بعيد زواجها الأول من زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وذلك على طريقتها الخاصة.

دوت الخليج يرصد احتفال درة بعيد زواجها الأول.

عيد زواج درة وهاني سعد الأول

نشرت درة فيديو مجمع لذكرايتها مع زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادب الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت عليه بكلمات رومانسية قائلة: "في بعض الأحيان يأتي شخص ما إلى حياتك ، بشكل غير متوقع ، يأخذ قلبك ويغير حياتك إلى الأبد".

وتابعت: "نحتفل بالعيد الأول لزواجنا حبيبي.. أتمنى أن تكون شخصًا مميزًا لأنه لا يوجد أحد في حياتي مميز مثلك، وأتمنى مزيدًا من الذكريات الجميلة معًا، مزيد من الدعم والحنان والقوة، مزيد من الضحك والسعادة".

زواج درة من هاني سعد

وكانت الفنانة درة احتفلت بزواجها من هاني سعد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وشاركت وقتها صورا لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري، هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة، واقتصر وقتها الحضور في عقد القران على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

​انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل وقتها زواج درة، مشيرين إلى أنها قد لا تتمكن من دخول تونس بعد الآن، لأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويجرمه ما قد يعرضها إلى الملاحقة القضائية، بحسب قولهم.

من جهتها، أكدت درة، في تصريح حصري لإذاعة "موزاييك" التونسية أنها ليست الزوجة الثانية وأن زوجها انفصل عن زوجته الأولى قبل الزواج بها، داعية مروجي الإشاعات إلى الكف عن التطرق إلى حياتها الخاصة التي لا تعنيهم، وفق تعبيرها.

درة تتألق بحكاية «غالية» من مسلسل زي القمر

هذا وقد تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر»، واحتفلت درة ، بتصدر مسلسلها التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية»، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.