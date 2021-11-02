/659368/محافظ-بورسعيد-يفتتح-منتجع-سياحي-على-مساحة-95-ألف-متر-ويطل-على-قناة-السويس

يفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تجريبى اليوم منتجع هلنان السياحى بمدينة بورفؤاد بعد أن تم الإنتهاء من غالبية المشروع الذي يقع على مساحة ٩٥ ألف متر ويطل على قناة السويس أهم ممر مائى فى العالم يحضر الإفتتاح الخبير السياحي عنان الجلالي رئيس مجلس إدارة شركة هلنان العالمية للفنادق ولفيف من رجال الأعمال والسياسة والمستثمرين ورجال الإعلام ويحيه المطربة هيفاء وهبى والمطرب أحمد جمال.

وأعلن تامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للإستثمار والتطوير العقاري.

محافظ بورسعيد يفتتح منتجع سياحي على مساحة 95 ألف متر ويطل على قناة السويس

وأوضح "الحمزاوى" أن القيادة السياسية تسعي لتحقيق حياة كريمة للمصريين وتؤمن بالمستقبل الأمر الذي يحفز المستثمرين بالقطاع الخاص على ضخ مزيد من الإستثمارات فى المشروعات الجديدة التى تدعم الإقتصاد وتنعش خزينة الدولة، خاصة فى بورسعيد التى شهدت مؤخرا مشروعات تنموية وسياحية متميزة وقال الحمزاوي إن المنتجع يستهدف تشغيل ٩٠ % من العمالة البورسعيدية بينما يقتصر ١٠ % الباقية على إستقدام الخبرات النادرة بالمجموعة لتدريب الكوادر الشابة الجديدة بالمحافظة قبل تحديد الموعد النهائي لإفتتاح فندق هلنان بورفؤاد. وأضاف "الحمزاوى" أن إستثمارات المنتجع السياحى تتجاوزت الـ ٣٠٠ مليون جنيه، وأشار الحمزاوي إلى أنه تم الإنتهاء من ٩٥ % من حجم الأعمال للمرحلة الأولى لإفتتاح الفندق الذي تديره مجموعة هلنان العالمية ببورسعيد لأول مرة ببورفؤاد مع سلسلة المطاعم المتنوعة وصالات الإستقبال واللوبي، وأوضح أن المشروع من تصميم وإشراف مكتب الإيمان للتصميمات والإستشارات الهندسية مهندس أمير عباس ومشاركوه الإستشاري العام للمشروع.

وصرح الحمزاوي إنه من المزمع الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء التشغيل الفعلى فى إحتفالات بورسعيد بعيدها القومى والذى سيكون أحد الصروح السياحية المتميزة ببورسعيد لما يملكه من إمكانيات ضخمة ويتميز بموقعه الفريد فى أول نقطة بقارة آسيا وعلى المدخل الشمالى لقناة السويس، والمشروع السياحى الضخم سيضع بورسعيد على خريطة السياحية العالمية وخاصة سياحة المؤتمرات لمشروعات وشركات شرق بورسعيد.

منتجع سياحي على مساحة 95 ألف متر

وأعلن الحمزاوي أن المجموعة نجحت فى زيادة الطاقة الإستيعابية للمنتجع إلى ٤٧٨ وحدة مصيفية متنوعة المساحات مستوى خمسة نجوم منها ٣٣٣ وحدة فندقية و١٤٥ وحدة مصيفية بخدمات فندقية خدمة لأهالى بورسعيد تتنوع مابين الفيلات والشاليهات والشقق المصيفية ووحدات إستديوهات كبيرة وصغيرة مختلفة المساحات وأوضح الحمزاوي أن المنتجع به قاعات إجتماعات ومؤتمرات وحفلات كما يضم مطعم رئيسي و4 مطاعم متخصصة كما أنه به حمام سباحة رئيسى على مساحة ١٥٠٠ متر مسطح وأخر لمناطق الفيلات بمساحة ١٣٠٠ متر بخلاف ٦ حمامات سباحة أخرى بمسطح ٤٠٠ متر لكل حمام، وقال إن المنتجع يحتوي على شاطئ بطول ٣٠٠ متر ذو طبيعة خاصة ومتميزة، وكافة الخدمات الفندقية مستوى الخمس نجوم .