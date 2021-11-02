مؤسس «أمهات مصر»: نعيش عصر التحول الرقمي.. وعلي أولياء الأمور الاهتمام بالمنصات التعليمية

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شددت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، علي ضرورة وعي الأمهات من أولياء الأمور بكل ما يتعلق بالمنصات التعليمية وتشجيع وتمكين أبنائهن عليها بشكل جيد.

دوت الخليج

مؤسس «أمهات مصر»: نعيش عصر التحول الرقمي

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن المنصات التعليمية أصبحت أمر هام وأساسي للعملية التعليمية ليس فقط لظروف جائحة كورونا ولكن أيضا لأننا نعيش عصر التحول الرقمي وأصبحنا نعيش في عالم يعيش بالتكنولوجيا، موضحه أن المنصات التعليمية يعتمد عليها الطالب الآن بشكل مستمر وأساسي في العملية التعليمية، وبالتالي لابد أن يكون لديه معرفه كافية وعالية في طريقة التعامل مع هذه المنصات وكيفية البحث عنها واستخدامها بشكل متميز، مؤكده أن حتي الجامعات أصبحت رقمية بنسبة كبيرة والكتاب الجامعي أصبح إلكتروني.

وتفاعلت الأمهات علي صفحة الإتحاد، حيث طالبت ولي أمر بضرورة إعادة بعض الشرح في فترة المغرب، قائلة: "تانيه إعدادي علي المنصة بتيجي والولاد في المدرسة والإعادة بتبقي بالليل، عاوزين الإعادة تاني مثلا بعد المغرب ياريت".

وفي سياق متصل، رصد إتحاد أمهات مصر علي صفحته الرسمية في الفيسبوك، آراء وتعليقات أولياء الأمور منذ بدء الدراسة رسميا في 9 أكتوبر الماضي وحصاد هذا الفترة حتي الآن، حيث تفاعلت الأمهات بمئات التعليقات الساخرة، والتي تضمنت أغلبها تعرضهن للضغط والسكر ونقص الوزن بسبب متابعة أبنائهن والمذاكرة لهم.