محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - أجري أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة أعمال تطوير عددآ من الشوارع الجارية والتأكد من جودة ونسب تنفيذ الأعمال.





شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 2 بطول 2.2 كم وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021/ 2022 والذى سيساهم فى تحقيق سيولة مرورية للمنطقة بذلك القطاع الهام.



وأشار المحافظ بأن أعمال التطوير تشمل رصف وتوسعة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطى وتدعيمها بأعمدة أنارة حديثة وتوحيد النسق العام للطريق وأرصفة المشاه.

ووجه المحافظ رئيس بولاق الدكرور بإزالة كل التعديات الموجودة بالشارع ومراعاة خطوط التنظيم لتحقيق أقصى أستفادة مرورية منه إلى جانب التأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير المحددة فى أعمال الرصف والخامات المستخدمة.



وأكد المحافظ على هيئة النظافة والتجميل بسرعة إخلاء موقف سيارات الهيئة الكائن أسفل محور صفط اللبن وأستغلاله كموقف لنقل سيارات السرفيس الخاصه بتجمع العشرين والذى سيساهم فى استيعاب عددا من السيارات وتيسير الحركة المرورية للمنطقة خلال فترة غلق وصله محور صفط اللبن الكائنه أعلى شارع السودان موجها رئيس حى بولاق الدكرور وجهاز السرفيس بسرعة رفع كفاءتها وأستغلاله الاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين.



وحرص المحافظ على متابعة الشوارع والمحاور المرورية البديلة المؤدية للطريق الدائرى خلال فترة غلق وصلة محور صفط اللبن الكائنه أعلى شارع السودان لمدة شهر ابتداء من صباح اليوم فى اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر "محـور الزمـر سـابقا" إذ سيتم البدء فى أعمـال تركيب الكمـر المعدنى الخاص بالمحور المشار اليه وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديدا بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائرى عن طريق محور صفط اللبن.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس