خلال ساعات.. إعلان آليات بدء تطعيم الأطفال من 15 – 18 سنة بلقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، وجهود مواجهته، وما يتعلق بموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة له، وتلقى المواطنين لهذه اللقاحات.





وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مؤشرات وضع الإصابات والوفيات الأسبوعى عالميًا وفقا لآخر تقرير وبائى لفيروس كورونا صادر من منظمة الصحة العالمية فى 31 أكتوبر الماضى، لفتت إلى أن نسبة التغير فى عدد الإصابات على المستوى العالمى وصلت إلى 1.6%، وفى الوفيات وصلت إلى 1.8%، كما أورد التقرير حصرًا بالدول التى سجلت معدلات مرتفعة فى حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتطرق وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، خلال العرض إلى الموقف الحالى لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن عدد المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 424 مستشفى سواء كانت تابعة لوزارة الصحة، أو الجامعية منها، وتضم تلك المستشفيات 21468 سريرًا داخليًا، و5749 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2517 جهاز تنفس صناعى، موضحًا فى هذا الصدد نسب الإشغال داخل هذه المستشفيات والأماكن الشاغرة على مستوى الجمهورية.

وحول الموقف الحالى لتعاقد وتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، جدد الوزير الإشارة إلى أن إجمالى عدد الجرعات التى تم توريدها بلغ أكثر من 72 مليون جرعة، تم استهلاك نحو 39 مليون جرعة منها، وأن إجمالى عدد الجرعات المتاحة الآن نحو 34 مليون جرعة، تكفى لتطعيم نحو 17 مليون مواطن، مضيفًا أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة توريد أكثر من 26 مليون جرعة أخرى من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعاقد عليها، بحيث سيصل إجمالى ما تم توريده إلى نحو 99 مليون جرعة.

ونوه فى هذا الصدد إلى أنه وصل بالفعل فى مطلع الشهر الجارى أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحى "سينوفاك" و"إسترازينيكا"، وجار استقبال باقى الجرعات من مختلف اللقاحات على مدار الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن معدل التطعيم اليومى حاليًا يصل إلى نحو 500 ألف جرعة، ما بين الجرعة الأولى والثانية.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه سيتم، خلال ساعات، الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من "15 – 18" سنة بلقاح "فايزر"، الذى تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجارى لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

كما تناول الوزير ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحى المصرى، وكذلك ما يتعلق بإستخراج شهادة التطعيم والـ "QR Code" للمسافرين.