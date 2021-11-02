فيديو.. محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طريق المعتمدية

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات رصف وتطوير عدد من الشوارع الفرعية لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات فى ضوء توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى .





وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارعى ترعة السيسى وزغلول، نطاق حى الهرم، وذلك ضمن خطة التطوير الذى تشهدها المنطقة المحيطة بشارع الأربعين والمنصورية، ومحور ترسا؛ لتسهيل حركه التنقل بذلك القطاع الحيوى. كما تابع محافظ الجيزة أعمال تقوية، ورصف، وتطوير طريق المعتمدية، بدءا من منزل الدائرى، مرورا بطريق ترعة المجنونة حتى ترعة الزمر ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة. أيضًا تابع أحمد راشد مجهودات مركز ومدينة أوسيم فى رفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع الأسطبل بداية من طريق كوبرى الزيدية حتى شارع الفكرية بمدينة أوسيم بطول {2000م2} وعرض {11م2} تقريباً، وتم رفع طبقة تالف الرصف القديم وذلك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، تجهيزاً لوضع الطبقة الأسفلتية ورصف الطريق، وجارى استكمال الأعمال.

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