صور- بعد توقف عامين.. وصول أولى رحلات مصر للطيران من لندن إلى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وصول أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار هيثرو بلندن مباشرة إلى مطار الأقصر، مساء أمس، وذلك فى أول تشغيل لرحلات هذا الخط السياحى الموسمى والذى توقف منذ عامين.





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتزامنا مع مشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية فى فعاليات معرض سوق السفر العالمى WTM والمقام فى العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجارى. وأضاف أبوالعينين، أنه من المقرر تشغيل خط الأقصر لندن خلال الموسم الشتوى بواقع رحلة أسبوعيا بطراز البوينج B737-800 التى تتسع لعدد 140 راكبا وفقا لظروف التشغيل والعرض والطلب.

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