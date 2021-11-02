وزيرة البيئة: نسعى لدمج القطاع المصرفى فى عملية التصدى لآثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالرئيس التنفيذى لبنك HSBC العالمى ستيفن موس، وسيلين هيروجير كبير مسؤولى الاستدامة بالبنك، وحلمى غازى مدير عام البنك بالقاهرة، لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول استراتيجيات المناخ لكل من مصر والبنك، وآليات التعاون لدعم العمل المناخى، وأوجه التعاون لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على أهمية دمج القطاع المصرفى فى عملية التصدى لآثار تغير المناخ، والذى يعد شريك مهم فى تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، وهذا ما تعمل عليه مصر حاليا من خلال بناء قدرات القطاع المصرفى للتعامل مع المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ. كما ناقش الطرفان سبل التعاون بين وزارتى البيئة والمالية وبنك HSBC فى عملية تقييم المشروعات المعنية بالتصدى لآثار تغير المناخ، وإمكانية تفعيل مبادرة لدعم تمويل المناخ فى مصر بالشراكة مع البنوك الوطنية المصرية.

وتم الاتفاق على التعاون بين وزارة البيئة وبنك HSBC للتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27 فى 2022. يأتى هذا ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التى تعقدها وزيرة البيئة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، لتوسيع قاعدة الشراكة على المستويين الإقليمى والدولى لدعم جهود مصر فى العمل المناخى.

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