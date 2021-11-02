مايا مرسى: تمكين المرأة اقتصاديا من أولوياتنا الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن أحد أهم أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، هو التمكين الاقتصادى والشمول المالى للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لا تزال تواجه العديد من التحديات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى.





وأشارت فى تصريح اليوم، الثلاثاء، إلى أن مصر أطلقت برنامج الشمول المالى الذى يعد من أكبر البرامج وأهمها التى تعمل على تنفيذها الدولة حاليا، ويستهدف إدماج 500 ألف سيدة داخل المنظومة.

وقالت رئيسة المجلس: "رسالتنا للفتاة والمرأة المصرية اليوم هى عدم وجود مستحيل يقف أمامكم الآن، مع وجود إرادة سياسية واعية وحكيمة، تدعم تمكين المرأة والنهوض بها فى جميع المجالات".

وأشادت بالتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ إنشائه، حيث ساهمت الوكالة فى دعم تأسيس مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الذى تم مأسسته فى هيكل المجلس الحالى لضمان استدامة عمله.

ولفتت مرسى إلى الدور المهم لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس فى دعم التمكين الاقتصادى للمرأة، بالإضافة إلى تأهيلها للدخول إلى سوق العمل، موضحة أن الشراكة بين المجلس القومى للمرأة والوكالة تأتى فى إطار محورى الحماية والتمكين الاقتصادى ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة متقاطعا فى ذلك مع محور التوعية.

وأشارت إلى دعم الوكالة الجهود فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، من بينها دعم جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الذى يقدم المساندة القانونية والنفسية للمرأة، بالإضافة إلى دعم الوكالة لبرنامج مدن آمنة، كذلك تطوير مراكز وزارة التضامن الاجتماعى لاستضافة الناجيات من العنف.

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة شاركت أمس فى الفاعلية التى نظمتها وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تضمنت توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة، بقيمة 125 مليون دولار، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية فى مختلف المجالات.