وزيرة البيئة تبحث سبل الوصول لمدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك فى 2022

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليةوم الثاثاء، كريستين هيوجز، المدير الدولى للشركة العالمية للعمل البلاستيكى التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى، لمناقشة سبل دعم مصر لقيادة مواجهة التلوث البلاستيكى، بدعم تجربة مصر فى إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات، والدروس المستفادة من الشراكات الحالية للمنتدى بين القطاعين العام والخاص.





وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء إلى تجربة حساب الانبعاثات لتقليل استخدام البلاستيك، وأهمية الربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجى والحد من استخدام البلاستيك خاصة فى منطقة المتوسط باعتبار مصر عضو فى اتحاد من أجل المتوسط، والعمل على إطلاق مبادرة للربط بين الموضوعات الثلاث ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27. كما ناقشت أهمية الربط بين السياحة المستدامة والحد من استخدام البلاستيك، وسبل الوصول لمدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك قبل إقامة مؤتمر المناخ القادم فى 2022. يأتى اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التى تعقدها وزيرة البيئة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، لتوسيع قاعدة الشراكة على المستويين الإقليمى والدولى لدعم جهود مصر فى العمل المناخى.

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