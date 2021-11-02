رئيس الوزراء يدعو المواطنين إلى سرعة الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا سيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على هذه اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، وهو ما أسهم فى حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتقريبًا تم تطعيم جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة.





وأشار مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات. وشدد رئيس الوزراء، على أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

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