فريق طبى ينجح فى استئصال عدد من الجلطات بالذراع الأيسر لسيدة في...

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر، والتابعه للهيئة العامة للرعاية الصحية في استئصال عدد من الجلطات بالذراع الأيسر لسيدة في الأربعين من عمرها.

حضرت المريضة إلى الطواريء، وتم تشخيصها بقصور حاد بالدورة الدموية بالذراع الأيسر مع ضعف بالإحساس، والحركة مع وجود ألم شديد بالذراع.

وعلى الفور تم عمل التحاليل والأشعة اللازمة، وعمل الإسعافات الأولية ودخول المريضه غرفة العمليات بعد ساعة فقط من دخولها إلى الطوارىء.

وتم إجراء التدخل الجراحي وعمل تسليك لشرايين الذراع الأيسر، واستئصال الجلطات باستخدام تخدير الضفيرة العصبية العضدية باستخدام السونار وتم استرجاع الدورة الدموية كاملة الى الذراع .

أجريت العملية بمشاركة كلاً من :

الدكتور / بيشوي ادوارد _ أخصائي جراحة الأوعية الدموية

الدكتور / محمد عبد الخالق _ أخصائي جراحة الأوعية الدموية

الدكتور / مصطفى عبد اللاه _أخصائي التخدير

الدكتور / أحمد عبد المنعم _أخصائي التخدير

وبمشاركه متميزة من فريق تمريض العمليات. وتم متابعه المريضة حتى خروجها إلى المنزل، واستكمال المتابعات بالعيادات الخارجية بالمستشفى .