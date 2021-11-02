الوزراء: إعلان آليات تطعيم الأطفال من 15 – 18سنة بلقاح فايزر خلال...

قال الدكتور خالد عبد الغفار أنه سيتم، خلال ساعات، الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من ( 15 – 18 ) سنة بلقاح "فايزر"، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري، لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

كما تناول الوزير، خلال اجتماع الحكومة، ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحى المصرى، وكذا ما يتعلق باستخراج شهادة التطعيم والـ "‪QR Code" للمسافرين.