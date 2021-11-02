لجنة الصحة تناقش أعمالها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة أحلام حنفى عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

ناقش الاجتماع خطة اللجنة خلال حملة ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ ، كما ناقش أهمية التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ، بالتزامن مع شهر أكتوبر شهر التوعية بهذا المرض وضرورة تقديم الدعم النفسي لمحاربات السرطان ، كما تم التأكيد علي أهمية أن تحتوي النشرة الداخلية للأدوية علي الأثار السلبية والجرعة المسموح بها وأن تكون بخط واضح.

وانتهى الاجتماع إلى مجموعة مقترحات للعمل عليها خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم ندوات ونشر فيديوهات توعوية لمساعدة مريضات السرطان علي الحفاظ علي الخصوبة والفرص في الحمل والانجاب ،

ونشر الوعى بالعيادات المتخصصة التى تم افتتاحها بالتعاون بين أطباء الأورام لتجميد الأجنة للمتزوجات ولتجميد البويضات لمن لم يسبق لهن الزواج وذلك طوال فترة العلاج ليتمكن من استخدامها بعد الشفاء واستكمال العلاج ، والإهتمام بصحة المرأة المسنة من خلال توفير دور أول بكل المراكز الصحية للكشف عليهن وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهن ، وأهمية توفير جهاز صدمات القلب بالأندية ومراكز الشباب وأماكن التجمعات والتدريب عليها وتوفير سيارات إسعاف للحماية من موت الفجأة .