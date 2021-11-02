الوزراء: حظر دخول أى موظف لم يتلق لقاح «كورونا» إلى عمله بعد...

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وجهود مواجهته، وما يتعلق بموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة له، وتلقى المواطنين لهذه اللقاحات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات، مشددا على أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.