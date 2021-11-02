التعليم العالي تستعرض تقريرًا حول فعاليات الاحتفال بانتصارات أكتوبر في المكتب الثقافي...

في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول فعاليات احتفال المكتب الثقافي بروما بانتصارات السادس من أكتوبر.

أشار التقرير إلى افتتاح د. مروة علي فوزي الملحق الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية في روما، عدد من الأنشطة التثقيفية لأبناء الجالية المصرية في إيطاليا، بمناسبة مرور 48 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالتعاون مع مكتب الدفاع لسفارة جمهورية مصر العربية في رومًا، وتحت رعاية الوزير المفوض ناجي غابة، القائم بأعمال السفارة المصرية بروما؛ بهدف تعريف الجيل الثاني والثالث من شباب الجالية ببطولات حرب أكتوبر المجيدة والعمل على بث روح التضحية والفداء للوطن.

وخلال الاحتفالية، قام العقيد بحري/ أحمد مجاهد، بإلقاء محاضرة تحت عنوان "دور الشباب في الإعداد للحرب"، وقدم عرضًا عن القوات المسلحة المصرية ومُقتطافات وثائقية عن حرب أكتوبر المجيدة، مشيدًا بدور القوات المسلحة في انتصارات السادس من أكتوبر وتدمير خط بارليف، كما عرض صورًا لبعض شهداء أكتوبر من الجيش والشرطة، فضلًا عن الإنجازات التي تحققت في مصر خلال الآونة الأخيرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثل مشروع "حياة كريمة" الذي يخدم القرى المصرية.

وفي نهاية الاحتفالية، قام المكتب الثقافي بروما بإعداد لوحة تذكارية كُتب عليها "تحيا مصر" ليقوم أطفال وشباب الجالية المصرية بكتابة الإهداءات والتوقيع عليها، كرسالة تحية من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا لأبطال القوات المسلحة المصرية، كما قامت د. مروة علي فوزي، الملحق الثقافي بروما، بتقديم شهادات تقدير للمتفوقين من الطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي 2020/2021.