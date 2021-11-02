بيتسو موسيماني عن ترشحة لأفضل مدرب بالعالم: شكراً للنادي الأهلي

/659369/بيتسو-موسيماني-عن-ترشحة-لأفضل-مدرب-بالعالم-شكرا-للنادي-الأهلي

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تواجده في قائمة أفضل مدربي العالم لجائزة عام 2021 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح بيتسو موسيماني حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية في عام 2021 بالإضافة إلى العديد من التغيرات التطورية في طريقة لعب النادي الأهلي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لشرف وامتياز أن أترشح من بين العقول المدبرة لكرة القدم في هذا الجيل".

وأكمل: "شكرًا لفريقي على الدعم المُستمر لي".

تصريحات مصطفى فهمي

وقال مصطفى فهمي خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بيتسو موسيماني مدرب جيد للغاي، ومحمود الخطيب رئيس النادي كسب الرهان بعد الانجازات التي تحقق خلال فترة المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي خلال العام الماضي".

وواصل "موسيماني لديه العذر بسبب خسارة بطولة الدوري المصري العام الماضي، ويأتي ذلك بسبب لعب الزمالك مباريات عديدة مع تبقى 7 مباريات فقط، وهذا الأمر كان له ضغط كبير على الأهلي".

الأهلي بالدوري

وتابع "الفترة القادمة ستكون جيدة للأهلي مع بيتسو موسيماني في بطولة الدوري، والأخطاء التي حدثت سيتم تداركها خلال الفترة القادمة، ويكفى أنه فقط حصل على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي".

واختتم "كنت أتمنى أن يشارك مصطفى شوبير خلال لقاء الإسماعيلي نظرا لضمان نتيجة المباراة، ولكن أتوقع أن يشارك في المباريات القادمة من أجل كسب العديد من الخبرات في مباريات الدوري".