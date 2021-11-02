/659370/محافظ-المنيا-يعقد-اجتماعا-لمناقشة-الموقف-التنفيذي-لرصف-الطرق-المدرجة-بالخطة-الاستثمارية-للمحافظة

اجتمع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات الخاصة بأعمال رصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة ذلك بحضور، المهندس هشام عباس مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من رؤساء المدن والجهات المعنية، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لرصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة

وناقش المحافظ، موقف الطرق المدرجة بأعمال الخطة الاستثمارية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بعدد من المراكز، وشدد على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً على انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الأعمال.

وأضاف المحافظ، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية الموحدة، ومدي تنفيذ المشروعات التنموية، والتي تؤدي لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

على جانب أخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، فى حادث مروري، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

و ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام نزلة حسين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأتضح وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج بسبب السرعة الزائدة، تم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، و تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.