/659372/النائب-محمود-بدر-يتقدم-بسؤال-لوزيرة-للثقافة-بشأن-تكريم-صناع-فيلم-ريش

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للنستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوب، موجه إلى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بشأن الوزيرة في أغسطس الماضي بتكريم صناع فيلم "ريش"، مشيرا إلى أن التكريم تم بناء على فوز الفيلم بأحد الجوائز الخارجية دون الانتظار لعرض الفيلم داخل مصر ومشاهدته من قبل الجمهور المصري.

دوت الخليج يرصد تقدم محمود بدر بسؤال لوزيرة الثقافة

فيلم ريش

وأشار النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إلى ما أثير من جدلً كبير حول الفيلم وهو ما يدفعنا للسؤال حول.."، ما هي الأسس التي تقوم وزارة الثقافة بتكريم الأفلام أو غيرها من الأعمال الفنية". وهل شاهدت لجنة من الوزارة الفيلم؟ واتخذت قرار بالتكريم أم ان التكريم في مهرجان دولي هو سبب كافي للتكريم من قبل الوزارة؟.

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى. ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى