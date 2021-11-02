/659374/إحالة-١٧٠-عامل بالوحدات-الصحية-و-البيطرية-والمستشفيات-بالبحيرة-للتحقيق

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات.

إحالة ١٧٠ عامل بالوحدات الصحية و البيطرية والمستشفيات بالبحيرة للتحقيق

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة ١٠٧ من العاملين من أطباء وأطقم وفينين وإداريين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني بالإضافة إلى إحالة ٥٨ من العاملين بالوحدات والإدارات الصحية والمستشفى المركزي للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني بمركز ومدينة ابو حمص.

على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية والتي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية

مشيراً إلى خطة الدولة لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة خاصة فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتنفيذ المبادرات الرئاسية

محافظ البحيرة :تدعيم القطاع الصحي بقيمه 3 مليار و300 مليون جنيه بالمحافظة

وصرح اللواء هشام آمنة أن الدولة قامت بتدعيم القطاع الصحي بالبحيرة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 بقيمه إجمالية بلغت 3 مليار و300 مليون جنيه عبارة عن تنفيذ عدد 76 مشروع في قطاع الصحة بلغت تكاليفها الإجمالية 2 مليار جنيه (53 مشروع تم الإنتهاء منها بتكلفة مليار و600 مليون جنيه و23 مشروع جاري العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد 8 مبادرات رئاسية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاد منها 6 مليون و200 ألف مواطن كان أبرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة علاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة والخطة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وعمل مسح فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية واخيرا برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن.

كما تم إحالة ٥ من العاملين بمدارس الربدان بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.